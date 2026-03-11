Erzincan’daki Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından biri olan çömlekçilikle tanıştı. Okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, belirli günlerde okula gelen çömlek ustası Arda Çağan Yıldız’dan uygulamalı eğitim aldı.

Anasınıfından ortaokula kadar farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, kendilerine verilen çamurları şekillendirerek çömlek ve çeşitli figürler yaptı. Etkinlik sırasında bazı öğrenciler, usta Yıldız’ın tezgâhının başına geçerek çömlek yapım sürecini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

“Geleneksel Sanatları Tanımalarını İstedik”

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, çömlekçiliğin günümüzde unutulmaya başlayan geleneksel el sanatlarından biri olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin bu kültürel mirası tanımalarını amaçladıklarını söyledi. Sağsöz, akademik başarının yanında öğrencilerin sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin tamamına bu sanatı tanıtmak için dersler düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerin çocukların sabır kazanmasına, el becerilerinin ve özgüvenlerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.