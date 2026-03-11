Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 15 yıl sonra aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte bir projede yer almaları için teklifler alan iki oyuncuyu, Emre Oskay bir araya getirdi.

Sky Films imzasını taşıyan “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacak olan Ergenç ve Uzerli’nin yeniden aynı projede yer alacak olması şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yönetmen Koltuğunda Özcan Alper

Filmin yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Özcan Alper üstlenecek. Daha önce Aşıklar Bayramı, Erken Kış, Karanlık Gece ve Sonbahar gibi yapımlarla dikkat çeken Alper, yeni filmde güçlü bir hikâyeyi sinemaseverlerle buluşturacak.

Hikâye: “İmroz’un Baharında Aşk Yeniden Mümkün mü?”

“İmroz’da Bahar” filmi, bir adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir bahar ihtimalinde buluşma hikâyesini konu alıyor. Film, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna cevap arayan duygusal bir anlatı sunacak.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak projeye dair gelişmeler sinema ve dizi dünyasında şimdiden merakla takip ediliyor.