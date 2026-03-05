Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Bağlıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Spor ve Sosyal Yaşam Alanları

Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitness salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi alanlarla donatıldı.

Mansur Yavaş’tan Açıklama

Mansur Yavaş, yeni spor merkezini duyururken, “Bağlıca’ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkes İçin Spor İmkanı

Bağlıca Spor Merkezi, yalnızca profesyonel sporcular değil, spor yapmak isteyen tüm Başkentlilere hizmet verecek. Modern ve güvenli ortamıyla spora erişimi kolaylaştıracak merkez, Etimesgut’un sosyal yaşamına da canlılık kazandıracak.