Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 12,45 TL, benzinin litre fiyatına ise 3,68 TL zam öngörülüyor.

Zammın yürürlüğe girmesi halinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak. Fiyat değişiklikleri, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik doğrultusunda belirleniyor.

Yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.