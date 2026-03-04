Altındağ’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında etkinlikler başladı. Program çerçevesinde, kendi işlerini kuran Altındağlı kadınların iş yeri açılış törenleri gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki kesti.

Altındağlı Kadınların İş Yeri Açılışları

Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Hacer Akman tarafından açılan “Akman Unlu Mamüller” ile Mevlana ve Hüseyin Gazi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde dikiş ve mefruşat kurslarına katılarak meslek edinen Selma Kellegöz ve Hamide Kaplan tarafından açılan “İnci Terzi – Çeyiz Evi”’nin açılış kurdelesi Başkan Tiryaki tarafından kesildi.

Başkan Tiryaki’den Tebrik Mesajı

Başkan Tiryaki, hayallerini gerçeğe dönüştüren Altındağlı kadınları tebrik ederek, kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesinin önemine değindi.