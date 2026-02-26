ANKARA’nın Altındağ ilçesinde, Önder Mahallesi Siteler Sanayi Sitesi’nde Karpuzlu-1 Caddesi ile Sırma Caddesi’nin kesişim noktasında son 2 yılda onlarca trafik kazası meydana geldi. Kazalardan 20’si güvenlik kameralarına yansırken, can kaybı yaşanmaması bölgedeki esnafı tedirgin etmeye yetti.

‘Kuralsız Kavşak’ Esnafı Endişelendiriyor

Bölgedeki iş yerlerinden Şükrü Başekin, kazaların neredeyse her gün gerçekleştiğini belirterek, “Burada sürekli kaza oluyor ve birisinin ölmesi mi bekleniyor? Sürekli ihbarda bulunuyoruz, belediyeyi arıyoruz, dilekçe veriyoruz ama geri dönüş yok. Buraya bir kasis ve ışık olabilir. Okul var ileride, çocuklar sürekli buradan geçiyor. Onların canına bir şey gelmesini istemeyiz,” dedi.

Başekin, kavşakta kurallara uyulmadığını ve araçların birbirine yol vermemesi nedeniyle kazaların sıklaştığını ifade etti.

Esnaf Önlem Talep Ediyor

Aynı bölgede iş yeri sahibi Çağlar Dinç ise, kazaların iş yerlerine de zarar verdiğini söyledi: “Dükkanımıza araçlar çarpıyor, duvarlarımız yıkılıyor, sürekli tadilat yaptırıyoruz. Burası sanayi bölgesi ve kontrolsüz bir kavşak. Kasis veya lamba yapılması icap ediyor. Ama başvurularımıza geri dönüş alamıyoruz. Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?”

Esnaf, kavşağa kalıcı önlemler alınarak kazaların önlenmesini istiyor. Belediye yetkililerinden çözüm bekleniyor.