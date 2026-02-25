Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından geleneksel hale getirilen iftar buluşması, bu yıl Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türk basınının önde gelen temsilcileri, ramazan ayının manevi atmosferinde Altındağ’da bir araya geldi.

Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı Faruk Acar, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, federasyonun Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın müşavirleri ile yerel ve ulusal medyada görev yapan çok sayıda gazeteci katılım sağladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İftar programında konuşmalarda birlik, dayanışma ve basın camiasının önemi ön plana çıktı. Katılımcılar, ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirdi.

İftar Sonrası Tarihi Yolculuk

Programın ardından davetliler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etti. Başkan Veysel Tiryaki’nin rehberliğinde gerçekleşen gezide, Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutan bölümler incelendi.

Müze turu sırasında Faruk Acar ve beraberindeki heyetin, tarihi mekândan oldukça etkilendiği gözlendi.

Başkan Tiryaki, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği iftar programında gazetecilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İftarın ardından misafirlerimizle birlikte Türkiye’nin en çok ziyaret edilen özel müzelerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni gezdik. Katılım sağlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.