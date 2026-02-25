Ankara Çoksesli Müzik Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu olarak bilinen Ankara Çoksesli Korosu, değerli koristlerinden Özgün Işık için anlamlı bir vefa konserine imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Salonu’nda düzenlenen anma gecesinde, hayata erken veda eden genç korist, müziğin birleştirici gücüyle yad edildi.

VEFA KONSERİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Ankara Çoksesli Müzik Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu’nun değerli koristlerinden Özgün Işık anısına düzenlenen konser, sanatseverleri ve genç koristin sevenlerini bir araya getirdi.

Konser, Ankara’nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra mali işler alanında çalışan ve Şubat 2025’te yolu Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu ile kesişen Işık, kısa sürede koro içinde özel bir yer edindi. Çoksesli müziğe duyduğu aidiyet, enerjisi ve her daim yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle arkadaşlarının gönlünde iz bırakan genç koristin zamansız vedası, koro camiasında derin bir üzüntü yarattı.

“BU SADECE BİR ANMA DEĞİL, VEFA BORCUDUR”

Konser öncesi Koro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu konser yalnızca bir anma değil; korist arkadaşlarının sevgili Özgün’e duyduğu özlemin ve vefa borcunun ifadesidir.”

Gece boyunca sahneden yükselen her ezgi, bir hatıraya, bir paylaşıma ve yarım kalmış bir sohbete dönüştü. Özgün Işık’ın birlikte seslendirdiği eserler, bu kez onun anısına yeniden yorumlandı. Programın ilk bölümünde, Işık’ın da yer aldığı repertuvardan seçilen eserler koro arkadaşları tarafından seslendirildi.

İkinci bölümde ise Ankara Çoksesli Korosu sahne alarak çok sesli koro literatüründen seçkin örnekleri dinleyiciyle buluşturdu. Solo performanslar da gecenin duygusal yoğunluğunu artıran unsurlar arasında yer aldı.

ÖZEL VİDEO GÖSTERİMİYLE ANILDI

Konser kapsamında Özgün Işık için hazırlanan özel bir video gösterimi gerçekleştirildi. Korodaki provalardan, sahne arkasından ve konser anlarından kesitlerin yer aldığı görüntüler, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Sevenleri, ailesi ve koro arkadaşları genç koristin anısını yaşatmak için salonda bir araya gelirken, etkinlik tüm sanatseverlere açık olarak düzenlendi. Hayata erken veda eden Özgün Işık, müziğin birleştirici gücüyle yalnız bırakılmadı.

MÜZİKLE YAŞAYAN BİR MİRAS

Ankara Çoksesli Korosu, yalnızca bir müzik topluluğu olmanın ötesinde; Türkiye’de çoksesli müzik kültürünün taşıyıcısı konumunda. Muzaffer Arkan’ın açtığı yolda ilerleyen koro, hem sanatsal başarıları hem de insani dayanışma örnekleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özgün Işık için düzenlenen bu vefa konseri, bir kaybın ardından yükselen ortak bir ses oldu. Müziğin, acıyı paylaşarak hafifleten gücü bir kez daha sahnede hayat buldu. O gece salondan yükselen alkışlar yalnızca bir performansa değil; sevgiye, dostluğa ve vefaya adandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.