Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan akşamlarının geleneksel sahne kültürünü Kocatepe Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturuyor.

Belediyenin hazırladığı ramazan özel programında, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Karagöz gölge oyunu, meddah anlatıları, orta oyunu ve fasıl dinletileri aynı sahnede izleyiciyle buluşacak. Sözlü anlatı geleneğinin önemli örnekleri ile klasik Türk müziğinin seçkin eserleri, kültürel mirası yeniden canlandıracak.

“Ramazan Bereketi Ankara’nın Dört Bir Yanında” temasıyla düzenlenen Ramazan Özel Gösterimi, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe ilişkin bilet bilgilerine belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

