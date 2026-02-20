Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın kritik mücadelelerinde düdük çalacak isimler futbolseverlerin gündemine oturdu.
Haftanın Maçları ve Hakemler
Bugün:
-
Çaykur Rizespor – Kocaelispor: Mehmet Türkmen
Yarın:
-
ikas Eyüpspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
-
Corendon Alanyaspor – RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
-
TÜMOSAN Konyaspor – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Şubat Pazar:
-
Zecorner Kayserispor – Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
-
Gaziantep FK – Trabzonspor: Çağdaş Altay
-
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Samsunspor: Oğuzhan Çakır
-
Beşiktaş – Göztepe: Ozan Ergün
23 Şubat Pazartesi:
-
Fenerbahçe – Kasımpaşa: Yasin Kol
Derbiler ve Zirve Yarışı Yakından İzlenecek
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalarda görev yapacak hakemler özellikle dikkat çekti. 23. haftada üst sıraları ve düşme hattını ilgilendiren kritik mücadeleler futbol gündemini belirleyecek.