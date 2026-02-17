Milyonlarca emekliyi ilgilendiren iki ayrı düzenleme TBMM’ye sunuldu. Teklifler, bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve emeklilere tatil desteği sağlanmasını içeriyor.

Bayram İkramiyesi İçin Yeni Düzenleme

TBMM’ye sunulan ilk yasa teklifinde, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere net asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, emeklilerin artan hayat pahalılığı ve enflasyondan en fazla etkilenen kesim olduğu vurgulandı. Bayram ikramiyesinin yıllar içinde değerini kaybettiği belirtilerek, asgari ücrete endekslenmesinin gelir adaletini güçlendireceği ifade edildi.

Tatil Desteği Önerisi

Meclise sunulan ikinci teklif ise emeklilere net asgari ücret tutarında tatil desteği verilmesini içeriyor. Teklifin gerekçesinde, sabit gelirle yaşayan emeklilerin artan maliyetler nedeniyle dinlenme ve sosyal faaliyetlere erişiminin zorlaştığına dikkat çekildi. Yılda en az bir kez tatil yapabilmenin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma açısından önemli olduğu vurgulandı.

Tekliflerin Meclis Süreci

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlanan tekliflerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması önerildi. Her iki teklif de TBMM Komisyonu’na sevk edildi.

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi uygulaması geçmiş yıllarda da gündeme gelmiş, ancak ödemelerin reel değerinin zamanla azaldığı belirtilmişti. Yeni düzenlemeler, ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkarılması ve tatil desteği sağlanmasıyla emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir konuma getirilmesini hedefliyor.

TBMM’ye sunulan yasa teklifleri, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve tatil desteği verilmesi, sabit gelirle yaşayan emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Tekliflerin komisyon süreci ve ardından yapılacak görüşmeler, düzenlemelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini belirleyecek.