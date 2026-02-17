Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Marco Asensio için İspanyol basınında transfer iddiası gündeme geldi. Villarreal’in oyuncuya talip olduğu ve teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Villarreal’in transfer ilgisi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Villarreal, Marco Asensio’yu kadrosuna katmak istiyor. La Liga ekibinin hücum hattında liderlik yapabilecek bir oyuncu aradığı ve Asensio’nun bu rol için uygun görüldüğü ifade edildi. Villarreal’in bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin tutumu

Fenerbahçe’nin ise Marco Asensio’nun ayrılığına kolay izin vermeyeceği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcu için 20 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Bu durum, transfer sürecinde kulübün kararlı bir tavır sergileyeceğini gösteriyor.

Performansı dikkat çekiyor

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Son olarak Trabzonspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyette 1 gol ve 1 asistle öne çıkan oyuncu, takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı. Villarreal’in ilgisinin yalnızca istatistiklere değil, oyuncunun kişiliğine de dayandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, sezona şampiyonluk hedefiyle başlamış ve transfer dönemlerinde kadrosuna önemli isimler katmıştı. Bu süreçte en dikkat çeken transferlerden biri Marco Asensio olmuştu. PSG’den ayrılan İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerle 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye kariyerine başlamıştı.

Villarreal’in Marco Asensio transferinde ısrarcı olduğu, Fenerbahçe’nin ise belirlediği şartlardan taviz vermeyeceği öne çıkıyor. İspanyol ekibinin teklif hazırlığı sürerken, sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis beklentisi sürecin seyrini belirleyecek gibi görünüyor. Bu gelişme, yaz transfer döneminde dikkatle takip edilecek konular arasında yer alıyor.