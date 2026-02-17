Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara; performansı, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve gelecekte São Paulo’ya dönme isteği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

En iyi dönemini yaşıyor

Gabriel Sara, bu sezon istatistik açısından en verimli dönemini geçirdiğini söyledi. Daha önce iyi futbol oynadığını ancak gol konusunda eksik kaldığını belirten oyuncu, bu yıl hem goller hem de genel performansıyla en iyi formunu yakaladığını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi hedefleri

Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın büyük bir deneyim olduğunu vurguladı. Juventus karşılaşmasının zorlu geçeceğini dile getiren Sara, Galatasaray’ın bu turu geçmek için yüksek motivasyona sahip olduğunu ve taraftarların beklentilerinin büyük olduğunu aktardı.

São Paulo’ya dönme isteği

Sara, ileride São Paulo’ya dönme hayalini sürdürdüğünü açıkladı. Kariyerinin sonunda değil, iyi bir formda ve katkı sağlayabileceği bir dönemde kulübe geri dönmek istediğini belirtti. São Paulo’da geçirdiği yılların kendisi için çok özel olduğunu ve bu kulübe daha fazla şey borçlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Türkiye’de futbol atmosferi

Galatasaraylı oyuncu, Türkiye’de futbol atmosferinin gerçeküstü olduğunu söyledi. Taraftarların yoğun ilgisinden bahseden Sara, gol attığında yaşanan coşkunun kendisini etkilediğini ve bu tutkunun Brezilya’dakinden farklı olduğunu dile getirdi.

São Paulo yılları ve hayal kırıklıkları

Sara, São Paulo’da mutlu yıllar geçirdiğini ancak sportif açıdan daha fazlasını başaramamanın hayal kırıklığını yaşadığını belirtti. Özellikle 2020’de kaçırılan şampiyonluğun kendisini derinden etkilediğini ve bu duyguyu hâlâ taşıdığını söyledi.

Fernando Diniz’in etkisi

Futbolcu, kariyerinde dönemin São Paulo teknik direktörü Fernando Diniz’in çok önemli bir rol oynadığını ifade etti. Diniz’in kendisine duyduğu güvenin kariyerinde belirleyici olduğunu söyleyen Sara, ona minnettarlığını dile getirdi.

Gabriel Sara, Galatasaray’a transfer olduktan sonra hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında dikkat çeken performanslar sergiledi. Brezilyalı futbolcu, geçmişte São Paulo’da yetişmiş ve kulübün altyapısından profesyonel futbola adım atmıştı.

Gabriel Sara’nın açıklamaları hem Galatasaray’daki mevcut formunu hem de gelecekteki planlarını ortaya koyuyor. Brezilyalı futbolcu, Türkiye’deki atmosferden memnuniyetini dile getirirken ileride São Paulo’ya dönme hayalini de açıkça ifade etti. Bu durum, kariyerinde hem Avrupa’da hem de ülkesinde iz bırakma isteğini gösteriyor.