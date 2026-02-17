Altın piyasasında 2026 yılına yön verecek beş önemli unsur öne çıkıyor. FED başkanlığı değişimi, Tayvan krizi, yatırımcı talebi, ABD kamu borcu ve küresel altın talebi fiyatların seyrini belirleyecek.

FED Başkanlığı ve Faiz Politikaları

Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesiyle yerine geçecek isim, ABD Merkez Bankası’nın politikalarını doğrudan etkileyecek. Kevin Warsh’ın adaylığı, 29 Ocak’ta altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Altın, 5.400$/ons seviyesinden 5.000$/ons kritik seviyesine geriledi. Warsh’ın geçmişte düşük faiz politikalarına yönelik eleştirileri ve şahin tutumu, piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Tayvan Krizi ve Jeopolitik Riskler

Çin’in 2027’de Tayvan üzerinde tam kontrol sağlama isteği, küresel yatırımcılar açısından önemli bir risk faktörü olarak görülüyor. Tayvan Boğazı, Çin, Japonya ve Güney Kore ticareti için kritik bir güzergâh. Bölgede yaşanabilecek olası bir çatışma, güvenli liman arayışını artırarak altına yönelimi güçlendirebilir. Ayrıca Japonya ve Kore’nin ham petrol ithalatının büyük kısmı bu bölgeden sağlanıyor.

Yatırımcı Talebi ve FOMO Etkisi

Pandemi sonrası hızla artan altın alımları, bireysel yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuyla (FOMO) hareket ettiğini gösteriyor. Perakende yatırımcılar ve merkez bankaları, fiyatlar yükselse dahi alım yapmaya devam ediyor. Bu eğilim, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Kamu Borcu ve Ekonomik Güven

ABD kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor seviyelere ulaştı. Borcun yüksekliği, ülke ekonomisine duyulan güveni azaltırken yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Enflasyon aracılığıyla borcun eritilmesi ihtimali, altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Küresel Altın Talebi ve Debasment Trade

World Gold Council verilerine göre, 2025 yılında küresel altın talebi tarihi seviyelere ulaştı. Altın ETF’leri ve külçe-sikke alımları talebi artırdı. Para birimlerine olan güvenin azalması ve doların zayıflayacağı beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen “debasment trade” etkisini ortaya çıkarıyor. J.P. Morgan, 2026 ve 2027’de altın fiyatlarının yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor. 2026’nın son çeyreğinde altının 5.000$/ons seviyesine ulaşması ve uzun vadede 6.000$/ons’a çıkması bekleniyor.

Altın, tarih boyunca ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir yatırım aracı oldu. Son yıllarda küresel jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve bireysel yatırımcıların artan ilgisi, altın fiyatlarının dalgalanmasında belirleyici rol oynadı. 2026 yılına girerken bu faktörlerin birleşimi, piyasalar açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

Altın fiyatlarını 2026’da şekillendirecek beş temel unsur, küresel ekonomi ve yatırımcı davranışları üzerinde doğrudan etkili olacak. FED başkanlığı değişimi, Tayvan krizi, yatırımcı talebi, ABD kamu borcu ve küresel altın talebi, fiyatların yönünü belirleyecek ana faktörler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin altını uzun vadede güçlü bir yatırım aracı olarak konumlandırmaya devam edeceğini değerlendiriyor.