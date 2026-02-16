Altın piyasasında son aylarda yaşanan sert yükseliş ve geri çekilmeler hem yatırımcıyı hem de kuyumculuk sektörünü doğrudan etkiliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; fiyatlardaki oynaklığı değerlendiren Kuyumcu Metin Yavuz, özellikle küresel gelişmelerin piyasayı şekillendirdiğini belirterek küçük yatırımcıya uzun vadeli düşünme tavsiyesinde bulundu. İşçilikli ürünlere talebin ciddi oranda gerilediğini söyleyen Yavuz, buna karşın yatırım amaçlı gram altına yönelimin arttığını dile getirdi.

“ALTIN GERÇEKTEN İPİ KOPARMIŞ VAZİYETTE”

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlere dikkat çeken Yavuz, özellikle Ocak ayında hızlı bir yükseliş yaşandığını belirterek, “Altın gerçekten ipi koparmış vaziyette. Ocak ayında çok hızlı çıkışlar yaptı. Küreseller daha büyük yatırımlar yaptı. Bazı devletler çok güçlü altın çekti. Onunla beraber altın zirveyi buldu.” dedi.

Son kapanışta 8 bin 150 seviyesinin görüldüğünü ifade eden Yavuz, ancak hiçbir emtianın sürekli dikey yükselmeyeceğini vurgulayarak, “Hiçbir zaman için altın dikey çıkmaz. Bir yerde kırılması gerekiyordu. O da Şubat ayının başında oldu. Yüzde 20’lere kadar çıkan rakam, yüzde 15 düşüşle neredeyse Ocak ayının başındaki fiyatlara geldi. Bunun ana nedeni de kâr satışları.” diye konuştu.

“BELİRLEYİCİ OLAN KÜRESEL HAMLELER”

Fiyatları daha çok hangi dinamiklerin etkilediği sorusuna Yavuz, “Ülkemizdeki ekonomik koşulların çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama küresellerin yaptığı hamleler bu durumun en büyük tetikleyicisi.” yanıtını verdi.

İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLERDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

Yükselen fiyatların kuyumculuk sektöründe özellikle işçilikli ürünleri olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, “Küpe, yüzük, künye, fantazi bilezikler sektörümüzün atardamarıdır. Ama fiyatların aşırı yükselmesiyle işçilikli ürünlerde ciddi geri çekilme oldu. Hemen hemen yüzde 60 oranında düşüş yaşadık.” dedi. Tüketicinin daha çok yatırım amaçlı ürünlere yöneldiğini vurgulayan Yavuz, “Halkımız genelde 24 ayar gram altına yöneldi. Çünkü alım-satım makası dar. Yatırıma dönük olduğu için tercih bu yönde oldu.” ifadelerini kullandı.

“ALTIN İKİ KERE DÜŞERSE BEŞ KERE YÜKSELİR”

Ocak ayında yatırımcıların tereddütsüz alım yaptığını ancak düşüş sonrası tedirginliğin arttığını söyleyen Yavuz, “Yüzde 15 geri çekilme olunca insanlar ‘alsak mı satsak mı’ demeye başladı. Yüksek fiyattan alan yatırımcının canı yandı.” dedi. Ancak uzun vadeli bakılması gerektiğini belirterek, “Altın iki kere düşerse beş kere yükseliyor. Bekleyin, sabredin mutlaka çıkacaktır düşüncesindeyim.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

