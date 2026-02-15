Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında Evde Bakım Yardımı’nda artışlı ödeme sürecinin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde aktarıldığını belirten Göktaş, bu ay için toplam 7,09 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Aile Odaklı Bakım Modeli

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla 2006 yılında hayata geçirildiğini hatırlattı. Bu destekle engelli bireylerin yaşadıkları çevreden kopmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerinin teşvik edildiğini vurguladı.

Göktaş, uygulamanın aile bütünlüğünü korumaya ve güçlendirmeye katkı sunduğunu belirterek, geçen yıl Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 67,7 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

516 Bin Kişi Yararlanıyor

Evde Bakım Yardımı’nın aylık tutarının, ocak ayında memur maaş katsayısına bağlı olarak yapılan artışla birlikte 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseltildiğini aktaran Göktaş, halihazırda 516 bin vatandaşın bu destekten faydalandığını söyledi.

Bakan Göktaş, “Artışlı ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.