Ankara’da telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşları “adınız terör örgütüne karıştı” diyerek korkutup para talep eden şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 11 kişiyi hedef aldığı belirlendi.

87 milyon TL’lik dolandırıcılık

Şüphelilerin, mağdurlardan para, ziynet eşyası ve döviz aldıkları; elde edilen dövizleri bozdurarak kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle toplam 87 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin para teslim almaya giderken maske ve şapka taktıkları, kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi.

11 ilde eş zamanlı baskın

Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 22 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kendisini polis, asker ya da savcı olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Gerçek kamu görevlilerinin vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da ziynet eşyası talep etmeyeceği hatırlatıldı.