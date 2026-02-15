Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin savunma ve aksamalarının tam yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın Yönetim Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlemizi konuştuk. Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alınteriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyor."

