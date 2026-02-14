Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in yer aldığı “Sevdiğim Sensin” dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle reyting listelerine iddialı bir giriş yaptı.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizi, açılış performansıyla dikkat çekti. “Sevdiğim Sensin”, Tüm Kişiler kategorisinde 6.24 reyting elde ederken, AB grubunda 4.63, ABC1 kategorisinde ise 5.84 reytinge ulaştı.

İlk bölümüyle izleyiciden olumlu geri dönüşler alan yapım, özellikle genç oyuncu kadrosu ve duygusal hikâyesiyle sosyal medyada da gündem oldu. Sevdiğim Sensin dizisinin ilerleyen bölümlerde reyting performansını nasıl sürdüreceği merak konusu.