Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, 7 Ocak’ta Karşıyaka yönetimiyle yapılan ilk görüşme sonrası anlaşmaya vardı. Genç yıldız için Fenerbahçe, Karşıyaka’ya 500 bin Euro bonservis ödeyecek ve transferin sonraki satışından yüzde 25 pay verecek. Ayrıca gelecek sezon İzmir temsilcisine 3 kiralık genç oyuncu verilecek; bu oyuncular başka kulüplere satılırsa Karşıyaka, transferlerden yüzde 5 pay alacak.

Karşıyaka, Fenerbahçe’nin Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde 2 kez yapacağı kamp masraflarını da (100 bin Euro) karşılamayacak. Transfer geliri, Karşıyaka basketbol şubesinin mali ihtiyaçları için de kullanılacak; bonservisin yarısı basketbola aktarılacak.

Adem Yeşilyurt Kimdir?

Karşıyaka altyapısından yetişen Adem Yeşilyurt, kuzeni Berat Şahin ile birlikte amatör Pınargücü takımından transfer edilmişti. Bu sezon profesyonel ligde dikkatleri üzerine çeken genç kanat oyuncusunun oyun tarzı, kısa sürede parlayan Arda Güler ile benzetiliyor.

Lig 4. Grup’ta 12 maçta 2 gol ve 2 asist yapan Adem, Trabzonspor’dan 600 bin Euro, Maribor’dan ise 750 bin Euro bonservis teklifleri almıştı. Karşıyaka teknik direktörü Burhanettin Basatemür yönetiminde, genç oyuncunun transferi kulübü genç yetenekler için cazibe merkezi hâline getiriyor.

U19 Milli Takımı ve Gelecek Planları

Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı ile Mart ayında yapılacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Hırvatistan’da özel turnuvada forma giyiyor. Fenerbahçe’ye imza atmış olsa da sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek. Bonservis gelirinin yüzde 10’u eski kulübü Pınargücü’ne gidecek.

Fenerbahçe’nin genç yetenekleri kadrosuna katması, Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.