NBA All-Star, 1951’den bu yana her yıl yıldız basketbolcuları aynı sahada buluşturuyor. Sadece 1999’daki lokavt nedeniyle iptal edilen organizasyon dışında, 2026 yılıyla birlikte All-Star 75. kez düzenlenmiş olacak.

Alperen Şengün, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez NBA All-Star’da görev yapacak. Bu başarısıyla, 2007’de Mehmet Okur’dan sonra All-Star’a çıkan ikinci Türk oyuncu unvanını elde etti.

Alperen Şengün’ün Bu Sezonki Performansı

23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon NBA’de 46 maçta 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynuyor. Performansıyla üst üste ikinci kez All-Star seçilen Alperen, Dünya Karması takımında forma giyecek.

2026 NBA All-Star’da Yeni Format

2026 All-Star’da yeni format uygulanacak. Organizasyonda üç takım mücadele edecek:

NBA Yıldızlar (NBA Stars) – ABD'li genç oyunculardan oluşuyor

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) – ABD’li tecrübeli oyunculardan oluşuyor

Dünya Karması – Uluslararası oyuncular

Her maç 12’şer dakikalık üç tur şeklinde oynanacak. En iyi iki takım final maçında şampiyonluk için mücadele edecek.

Takımların Kadroları

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:

Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:

Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell

Dünya Karması Takımı:

Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama

All-Star Hafta Sonu Etkinlikleri

All-Star etkinliği boyunca basketbolseverler şu organizasyonları izleyebilecek:

Ünlüler Maçı – 14 Şubat, TSİ 03:00

Yükselen Yıldızlar Karşılaşması – 14 Şubat, TSİ 05:00

Yetenek, 3 Sayı ve Smaç Yarışmaları – 15 Şubat, TSİ 01:00

İlk 5’ler ve Öne Çıkan İsimler

Doğu Konferansı İlk 5: Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Maxey

Batı Konferansı İlk 5: Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama

Sakatlıklar nedeniyle Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander kadrodan çıkarıldı. LeBron James ise 22. kez All-Star’da sahaya çıkarak kendi rekorunu geliştirecek.