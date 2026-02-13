Sigara kullanımına yönelik denetimler ülke genelinde artırılıyor. Özellikle kapalı alanlarda uygulanan yasakların daha sık kontrol edileceği, kurallara uymayan işletmelere ve kişilere daha ağır para cezaları uygulanacağı belirtiliyor.

Yetkililer, kapalı alanlarda sigara içilmesinin hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, mevcut yasaların tavizsiz uygulanacağını ifade ediyor.

Açık Alanlarda da Yeni Düzenleme

Yeni düzenlemeler kapsamında bazı açık alanlarda da sigara yasağının genişletilmesi gündemde. Özellikle okul çevreleri, hastane bahçeleri, çocuk parkları ve toplu taşıma duraklarında daha katı uygulamalar planlanıyor.

Bu alanlarda sigara içenlere idari para cezası kesilebilecek. Ayrıca işletmelerin “dumansız hava sahası” kurallarına uyup uymadığı daha sık denetlenecek.

Amaç: Halk Sağlığını Korumak

Uzmanlar, sigara dumanına maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguluyor. Yetkililer ise yapılan düzenlemelerin temel amacının sigara içmeyen vatandaşları korumak ve özellikle çocukların dumansız bir ortamda büyümesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Sigara yasağına uymayan kişi ve işletmelere yönelik cezaların artırılmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde denetimlerin daha görünür hale gelmesi bekleniyor.