TEMA Vakfı Ankara İl Temsilciliği, başkentte içme suyu konusunu ele alan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. “Ankara İçme Suyu: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı söyleşi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Hasan Akyar, Ankara’nın içme suyu kaynaklarının geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair değerlendirmelerde bulunacak. Programda ayrıca kentin su yönetimi, iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilir su politikaları da ele alınacak.

Söyleşi, Bakanlıklar’daki Konur Sokak No:52/7 adresinde yapılacak ve halka açık olacak.