Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’nın Sincan ilçesinde yapımı tamamlanan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ile 9 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreninde konuştu. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi” vizyonu doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Memişoğlu, ülkede şu an 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 29 bin 800 aile hekimi ve 330 sağlıklı hayat merkezinin bulunduğunu söyledi. Kamuya ait 954 hastanenin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, birinci basamak sağlık tesisleri için 1202 yeni yatırım planlandığını, son bir yılda 302 aile sağlığı merkezinin açıldığını ve 461 merkezin inşaatının devam ettiğini aktardı.

Vatandaşlara Tarama ve Aile Hekimi Çağrısı

Bakan Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan önce aile hekimlerine başvurmalarının önemine dikkat çekerek, son bir yıl içinde 15 milyon kişinin hiç aile hekimine gitmediğini, bu kişileri sisteme dahil etmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlıklı hayat merkezlerinde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci ve diş hekimi gibi birçok branşta ücretsiz hizmet sunulduğunu belirten Memişoğlu, randevuların MHRS üzerinden alınabildiğini hatırlattı.

Bu merkezlerde meme, rahim ve bağırsak kanseri taramalarının yapıldığını vurgulayan Memişoğlu, son bir yılda 19 bin kişiye erken evrede kanser teşhisi konulduğunu ve bunun binlerce hayatın seyrini değiştirdiğini dile getirdi.

Sigara ve Sezaryen Uyarısı

Toplumda tütün kullanım oranlarının yüksekliğine değinen Memişoğlu, Türkiye’nin akciğer kanserinde dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz poliklinikler açıldığını, mobil sigara bırakma hizmetlerinin de devreye alındığını kaydetti.

Sezaryen doğum oranlarına da değinen Bakan Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde anne adaylarına danışmanlık verildiğini, ebe polikliniklerinin yaygınlaştırıldığını ve “Anne Yolculuğu” mobil uygulamasıyla doğum sürecinin desteklendiğini ifade etti.

Ankara’da Merkez Sayısı Artıyor

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, açılışı yapılan merkezle birlikte başkentte sağlıklı hayat merkezi sayısının 11’e, aile hekimliği birimi sayısının ise 1924’e ulaştığını açıkladı. Ankara Valisi Vasip Şahin de kentte sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.