ABB, bazı basın yayın organlarında 'AŞTİ'de evsiz vatandaşların konaklaması'na ilişkin yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. AŞTİ'de zabıta ekipleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından her gün düzenli olarak saha çalışması yürütüldüğüne değinilen açıklamada, terminalde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşların tespit edildiği, isteyen vatandaşların büyükşehir belediyesine ait barınma evlerine yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde AŞTİ'de 11 vatandaşımız tespit edilmiş ve bu vatandaşlarımız barınma evlerimize yerleştirilmiştir. Ancak zaman zaman, ekiplerimizin tüm bilgilendirme ve yönlendirmelerine rağmen barınma evlerimize gitmek istemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet ve sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.'