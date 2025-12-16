Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda açıklanan 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi' 198 sayfa ve 14 bölümden oluşuyor. Orta, kısa ve uzun vadede hedeflerin belirlendiği belgeyle Türk devletleri arasında çok boyutlu işbirliğini kurumsallaştırarak enerji, ticaret, ulaştırma, teknoloji ve kültür alanlarında entegrasyonu derinleştirmek ve küresel düzeyde ortak hareket kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Türk Dünyası'nı küresel sistemde daha etkin bir aktör haline getirme stratejisiyle hazırlanan belge, Türk Dünyası'nın ortak hedeflerini, küresel vizyonunu ve stratejik yaklaşımını belirleyen kapsamlı bir çatı politika yayını olma özelliğini taşıyor.

Belgede, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun, 'Türk Dünyası Yüzyılı' hedefiyle tamamlanarak, Türk devletlerinin, küresel sistemde yükselen bir güç merkezi olarak konumlanacağı belirtiliyor.

Dış ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıkarılması hedefi

Türk devletleri arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik adımların sıralandığı belge kapsamında, ortak e-ticaret platformlarının, ortak pazar mekanizmalarının kurulması, Türk Dünyası markası altında üretilen ürünlerin uluslararası tanınırlığı için çalışmaların yapılması planlanıyor.

Belgede, Türk Dünyası ülkeleri arasında ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik ortak tahkim merkezleri kurulması ve Türkiye'nin Türk devletleriyle olan toplam dış ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleri yer alıyor.

'Türkcoin veya benzeri bir dijital para biriminin oluşturulması uygulanabilir hedefler arasında'

Belgenin yatırım mekanizmalarının geliştirilmesi ve somut uygulama adımlarına dair bölümünde ise Türk Dünyası Yatırım Haritası hazırlanması, Türk devletleri arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalarının yaygınlaştırılması, Türk Dünyası Kalkınma ve İmar Bankası kurulmasına yönelik hedefler yer buldu.

Türk devletleri arasında ödeme işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla 'Türkcoin' veya benzeri bir dijital para biriminin oluşturulmasının uygulanabilir hedefler arasında olduğu belirtildi.

Türk Dünyası ülkeleri arasında finansal entegrasyonun derinleştirilmesi amacıyla ortak para projesi, Türk Dünyası Merkez Bankaları Forumu kurulması hedefleri de belgede yer aldı.

Türk Dünyası Enerji Ajansı ve Türk Dünyası Enerji Birliğinin kurulması hedefleniyor

Belgede, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesi, yeni enerji koridorlarının oluşturulması, bölgesel enerji ticaret borsalarının kurulması, ortak petrol ve doğal gaz arama, çıkarma ve rafinaj projelerinin desteklenmesi, Türk Dünyası Enerji Ajansının kurulması, Türk Dünyası markasıyla enerji sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması, Türk Dünyası Enerji Birliğinin kurulması başta olmak üzere enerji alanındaki hedefler sıralandı.

Türk Dünyası Teknofestleri'nin düzenlenmesi hedefi

Türk Dünyası'nın dijital ekonominin sunduğu fırsatları değerlendirmesi ve küresel rekabet gücünü artırabilmesi için bölgesel düzeyde ortak bir dijital ekonomi stratejisi geliştirmesi gerektiği kaydedilen belgede, ortak e-ticaret pazar yerlerinin oluşturulması ve Türk Dünyası ülkelerinin dijital ticaret mevzuatının uyumlaştırılması gibi hedeflerin yanı sıra şu hedefler de sıralandı:

'Ortak yazılım geliştirme platformlarının kurulması, e-Devlet uygulamalarının karşılıklı uyumlu hale getirilmesi, Türk Dünyası Teknofestleri'nin düzenlenmesi, Türk Dünyası Teknoloji Ajansının ve Türk Dünyası Dijital Ekonomi Platformunun kurulması.'

'Türk Dünyası Savunma İşbirliği Örgütü'nün oluşturulması

Türk Dünyası ülkeleri arasında ortak tarım pazarlarının oluşturulması, bölgesel ticaret anlaşmalarının genişletilmesi, 'Türk Dünyası Kültür ve Turizm Rotası' gibi projelerle tarihi İpek Yolu'nu canlandırılması, Türk Dünyası Turizm Birliği bünyesinde Türk Dünyası Miras Listesi'nin oluşturulması da hedefler arasında yer aldı.

Ayrıca belgenin 'Savunma Sanayii İşbirliği' başlığında 'Türk Dünyası Savunma İşbirliği Örgütünün oluşturulması, Türk Dünyası Ortak Savunma Sanayii Birliğinin kurulması' hedefleri yer buldu.

Türk Dünyası Ortak Terörle Mücadele Merkezi'nin kurulması hedefi

Belgede, sınır bölgelerinde güvenli bölgeler oluşturulması, Türk Dünyası Ortak Terörle Mücadele Merkezi'nin, ayrıca Türk Dünyası Siber Güvenlik Ajansının kurulması da hedefler arasında sıralandı.

Belirlenen stratejik başkentlerde Türk Dünyası Ortak Diplomatik Temsilciliklerinin oluşturulmasına da yer verilen belge kapsamında Türk Dünyası Ticaret ve Yatırım Ofislerinin kurulması, yurtdışında yaşayan Türk devletleri vatandaşlarının hizmetlere daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla ortak konsolosluk noktalarının tesis edilmesi planlanıyor.

Ayrıca belgede, Türk Dünyası gençliği için ortak bir 'Gençlik Meclisi' oluşturulmasının öngörülebileceği de ifade edildi.

KKTC'nin TDT'de tam üye statüsüne geçirilmesi hedefi

KKTC'nin uluslararası diplomatik tanınırlığını artırmaya yönelik hedefler arasında, 'KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) tam üye statüsüne geçirilmesi, KKTC'nin tanınması konusunda TDT nezdinde ortak diplomatik girişimlerde bulunulması, buna yönelik ikili ve çok taraflı diplomatik müzakerelerin artırılması, KKTC'nin güvenliğinin kolektif bir strateji çerçevesinde güçlendirilmesi.' başlıkları yer buldu.

Türk Dünyası Ortak Eğitim Programı'nın oluşturulması, ortak müfredat bileşenlerinin belirlenmesi gibi hedeflerin yer aldığı belgede, Türk Dünyası Burs Programı oluşturulması, Türk Dünyası Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin oluşturulması gibi hedefler de yer buldu.

Türk Dünyası Ortak Dil Platformunun kurulması hedefleniyor

Belgede 'Türk Dünyası Ortak Dil Platformu'nun kurulması hedefi dikkati çekerken, Türk Dünyası Ortak Medya Platformunun kurulması da hedefler arasında sıralandı.

TDT üye ve gözlemci ülkelerinde yer alan müzeler, ören yerleri ve kültürel miras alanlarında geçerli olacak Ortak Müze Kart sisteminin geliştirilmesi, Türk Dünyası Ortak Tarih Komisyonunun kurulması, Türk Dünyası Müzesi'nin kurulması hedefleri de belgede yerini buldu.

Vize muafiyeti anlaşmalarının genişletilmesi, Türk Dünyası ortak kimlik kartı uygulamasının hayata geçirilmesi ve vatandaşların kimlik kartlarıyla serbest dolaşımının sağlanması gibi hedefler de belgede sıralandı.

Belgede, su kaynakları yönetimi kapsamında belirlenen hedefler arasında da Türk Dünyası Su Stratejisi'nin oluşturulması, Türk Dünyası Su Araştırma Enstitüsü'nün kurulması yer alıyor.

Türk İnsan Hakları Konseyinin kurulması hedefi

Belgede, ortak bir tahkim merkezi kurulması, Türk Dünyası Adalet ve Hukuk Konseyinin oluşturulması hedefleri belirlendi.

Türk Dünyası'nda ortak bir 'Türk E-Devlet Ağı' kurulmasının, ülkeler arasında veri paylaşımını ve hizmet entegrasyonunu kolaylaştıracağı aktarılan belgede, Türk İnsan Hakları Konseyinin kurulması da yer aldı.

Türk Dünyası Teknoloji Stratejisi Belgesi hazırlanarak ortak hedeflerin belirlenmesi, Türk Dünyası Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun, Türk Dünyası Teknoloji Transfer Merkezi'nin kurulması ve Türk Dünyası Uzay Ajansı'nın kurulması hedefleri de belgede sıralandı.

Orta Koridor, Nahçıvan Koridoru, Kalkınma Yolu ve Lapis Lazuli projelerinin entegrasyonu sağlanarak kesintisiz ticaret yollarının oluşturulması, Orta Koridor ve Trans-Hazar Ulaştırma Güzergahı'nın güçlendirilmesiyle uluslararası ticaret yollarının Türk Dünyası üzerinden yönlendirilmesi hedefleri de belgede yerini aldı.

Türk Dünyası Vizyon Kurulunun oluşturulması hedefi

Belgede, Türk Dünyası'nın uzun vadeli hedeflerini belirlemek, stratejik yönelimlerini koordine etmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla Türk Dünyası Vizyon Kurulunun oluşturulmasının büyük bir gereklilik arz ettiği belirtildi.

Belgede, 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun hayata geçirilmesi, üye ülkeler arasında güçlü bir koordinasyon mekanizmasının kurulmasını ve stratejik işbirliklerinin genişletilmesini gerektirmektedir.' tespitine yer verildi.