Başkentte yaşayan vatandaşların merakla beklediği kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri açıklandı. Güncel hava tahminlerine göre Ankara’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek, şehir merkezinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca Ankara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Sıcaklıklar Engel Oluyor!

Uzmanlar, kar yağışı için gerekli olan düşük sıcaklık değerlerinin henüz oluşmadığını belirtiyor. Gündüz sıcaklıklarının 7–10 derece, gece sıcaklıklarının ise 0 derece civarında seyretmesi, kar yağışının şehir merkezinde tutmasını zorlaştırıyor.

Kar İçin Gözler Ocak Ayında!

Meteoroloji uzmanlarına göre Ankara’da kalıcı ve etkili kar yağışının Ocak ayı itibarıyla görülmesi daha olası. Ancak hava koşullarının anlık değişebileceğine dikkat çekilerek vatandaşların Meteoroloji’den yapılacak güncel uyarıları takip etmeleri istendi.