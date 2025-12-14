Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 185 yıllık tarihini özel bir etkinlikle taçlandırdı. PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun iş birliğiyle hazırlanan “PTT 185 Yaşında Pul Sergisi”, Ankara Ulus’taki PTT Pul Müzesi’nde kapılarını açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan ilk pullardan uluslararası altın madalyalı koleksiyonlara kadar uzanan seçki, Türkiye’nin filateli birikimini arşiv niteliğinde ziyaretçilere sunuyor. 12–19 Aralık 2025 tarihleri arasında açık kalacak sergi, posta kültürünün belleği niteliğindeki müzede tarih, kültür ve koleksiyon tutkusunu buluşturuyor.

Açılış törenine PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları, filateli camiasının önde gelen isimleri, koleksiyonerler ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜLTEN: “PULLAR, ÜLKEMİZİN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ ANLATAN SESSİZ ELÇİLERDİR”

Açılış töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, serginin PTT’nin köklü mirası ve filateli kültürünün geleceğe taşınması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Gülten konuşmasında, “Bugün burada, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘PTT 185 Yaşında Pul Sergimizin’ açılış töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ve açılış törenimizi onurlandıran değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

PTT Pul Müzesi’nin “posta kültürünün belleği” olduğunu belirten Gülten, sergiyle birlikte Türkiye’nin filateli arşivlerinin vatandaşlarla buluştuğunu söyleyerek, “185. kuruluş yıl dönümümüz kapsamında hazırlanan bu anlamlı sergiyi, posta kültürümüzün belleği olarak kabul ettiğimiz PTT Pul Müzemizde gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan süreçte tedavüle sunulmuş binlerce pulun yer aldığı müzemizde, millî ve uluslararası yarışmalarda altın madalyaya layık görülmüş değerli koleksiyonları vatandaşlarımızla buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

