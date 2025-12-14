Bu yıl 1 Ocak’ta başlayan üç aylar, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez idrak edilecek. Aynı yıl içerisinde üç ayların iki defa yaşanması, 32–33 yılda bir görülen nadir bir durum olarak dikkat çekiyor.

Müslümanlara ibadet yoğunluğu, manevi muhasebe ve yenilenme imkânı sunan üç aylar; Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli geceleri içinde barındırıyor.

Regaip Kandili 25 Aralık’ta

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üç aylar Recep ayı ile başlayacak. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, Ramazan’ın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili ise 2 Şubat’ta idrak edilecek.

Ramazan 19 Şubat’ta başlayacak

Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak tanımlanan Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta karşılanacak.

“Üç aylar, kalbin yenilendiği bir hazırlık mevsimidir”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, üç ayların İslam geleneğinde özel bir manevi atmosfere sahip olduğunu belirterek, “Recep, şaban ve ramazan ayları, kulun kendini muhasebeye çektiği, kalbini yenilediği ve ibadet disiplinini güçlendirdiği bir hazırlık sürecidir. Recep başlangıcı, şaban manevi yoğunlaşmayı, ramazan ise arınma ve takva eğitimini temsil eder” dedi.

Birlik ve beraberliğe katkı

Üç aylar içinde yer alan kandil gecelerinin kulun Rabbiyle bağını güçlendirdiğini vurgulayan Tiryaki, bu gecelerin tövbe, dua, namaz, oruç, Kur’an tilaveti, sadaka ve sıla-i rahim gibi ibadetlere vesile olduğunu ifade etti. Tiryaki, “Bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken toplumsal bilinç oluşmasına da katkı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tiryaki ayrıca, ibadetlerin yalnızca üç aylarla sınırlı kalmaması, tüm yıla yayılması gerektiğinin altını çizdi.