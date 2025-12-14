Keçiören Belediyesi, Türk halk müziğinin usta isimlerinden Halk Ozanı Ali Kızıltuğ’u vefatının 8’inci yıl dönümünde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen anma programıyla andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kızıltuğ’un yaşamını ve sanat yolculuğunu anlatan belgesel izleyicilerle buluştu.

Yoğun ilgi gören programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve federasyon temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ayrıca Ali Kızıltuğ’un eşi Fatma Kızıltuğ, çocukları ve aile bireyleri de hazır bulundu.

Ali Kızıltuğ Kimdir?

Ali Kızıltuğ, Türk halk müziğinin ve âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir.

Sivaslı olan Ali Kızıltuğ, eserlerinde Anadolu insanının yaşadığı acıları, sevinçleri, haksızlıkları, toplumsal sorunları ve insan sevgisini yalın ama güçlü bir dille dile getirdi. Sazı ve sözüyle halkın vicdanı olmayı amaçlayan Kızıltuğ, özellikle adalet, emek, yoksulluk ve insan onuru temalarını işleyen deyişleriyle tanındı.

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda türkü ve deyişe imza atan Ali Kızıltuğ’un eserleri, yalnızca halk müziği çevrelerinde değil, geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendi. Türküleri pek çok sanatçı tarafından seslendirildi ve kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Ali Kızıltuğ, halk ozanlığını yalnızca bir müzik türü değil, toplumsal sorumluluk olarak gören anlayışıyla; Anadolu’nun kültürel hafızasında kalıcı bir yer edindi. Usta ozan, 2017 yılında hayatını kaybetti ancak eserleri ve düşünce dünyasıyla yaşamaya devam ediyor.