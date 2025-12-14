Alman Haber Ajansı DPA’nın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, sabah saatlerinde Berlin merkezindeki bir otele giriş yaptı.

Ukraynalı heyet, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in dışişleri ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter tarafından Başbakanlık binasında karşılandı. Sautter ile Ukrayna heyeti, daha sonra ABD heyetinin bulunduğu otele geçerek görüşmelere katıldı.

Öte yandan ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich’in de Berlin’e geldiği bildirildi. Sözcüsünün açıklamasına göre Grynkewich, Trump’ın yürüttüğü barış girişimleri kapsamında ABD’li müzakerecilere askeri danışmanlık sağlamak üzere görüşmelere dahil oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de temaslara ilerleyen saatlerde katılması bekleniyor. Zelenskiy’nin yarın Berlin’de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Steve Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduklarını ifade ederken, Rusya’nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.