Konya’nın Beyşehir ilçesinde bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş, son yolculuğuna uğurlandı. Yangında ağır yaralanan eşi Ali Sarıtaş’ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yangın, Beyşehir’e bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. Sedef ve Ali Sarıtaş çifti, gece sobaya kömür attıktan sonra uyudu. Sabah saat 04.00 sıralarında sobanın bağlı olduğu bacadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark ederek müdahale etmeye çalışan çift, yoğun duman nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Üst katta yaşayan kızlarının yayılan dumanı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren itfaiye ekipleri, Sedef Sarıtaş’ı mutfakta, Ali Sarıtaş’ı ise oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedef Sarıtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sarıtaş ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarıtaş, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sedef Sarıtaş’ın cenazesi Yenidoğan Mahallesi’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıtaş, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yangında yaralanan Ali Sarıtaş’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.