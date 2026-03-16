İçişleri Bakanlığı, 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlar kapsamında toplam 73 şüpheli yakalanırken, yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2,5 milyar TL’lik para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.