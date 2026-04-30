Basın İlan Kurumu (BİK), kamu-akademi iş birliği vizyonu kapsamında üniversitelerle yürüttüğü ortak projelere bir yenisini daha ekledi. BİK ile Anadolu Üniversitesi arasında eğitim, uygulama ve sektörel deneyimi bir araya getiren iş birliği protokolü imzalandı.

Yeni protokolle öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin artırılması, medya sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere Yeni Fırsatlar Sunulacak

İmza töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, anlaşmanın özellikle iletişim, basın ve yayıncılık alanında eğitim gören öğrenciler için önemli fırsatlar sağlayacağını söyledi.

Adıgüzel, üniversitenin iletişim bilimleri alanındaki güçlü akademik birikimini sektörle daha yakın temas kurarak geliştirmeyi önemsediklerini belirtti. İş birliği sayesinde öğrencilerin sektöre hazırlanması ve istihdam olanaklarının artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

“Sektöre Geçişte Köprü Olacak”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise Anadolu Üniversitesi’nde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki köklü kurum arasında kurulan iş birliğinin önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Çay, protokolün Eskişehir’deki yerel medya için olduğu kadar üniversite öğrencilerinin sektöre daha hızlı uyum sağlaması açısından da köprü işlevi göreceğini vurguladı.

Eğitim, Seminer ve Araştırma Projeleri Düzenlenecek

İmzalanan protokol kapsamında taraflar;

Sertifika programları

Eğitim seminerleri

Çalıştay ve konferanslar

Uygulamalı eğitimler

Araştırma projeleri

Sosyal sorumluluk çalışmaları

gibi birçok ortak faaliyeti hayata geçirecek.

Ayrıca eğitim materyalleri geliştirilecek, karşılıklı uzman desteği sağlanacak ve ihtiyaçlara göre özel eğitim programları hazırlanacak.

Öğrencilere Staj İmkânı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, ilgili mevzuat çerçevesinde Basın İlan Kurumu bünyesinde uygulamalı eğitim ve staj yapma fırsatı elde edecek. Programların akademik takvime uygun şekilde yürütüleceği belirtildi.

Törene Yoğun Katılım

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odası’nda düzenlenen imza törenine üniversite ve kurum yöneticileri de katıldı.