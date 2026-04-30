İran lideri Mücteba Hamaney, ABD tarafından ablukaya alınan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney, Tahran'ın Körfez bölgesini güvence altına alacağını belirterek, 'Hürmüz Boğazı'nda 'düşmanın su yolunu kötüye kullanmasına' izin vermeyeceğim. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılmak üzere, ABD'nin varlığı olmadan parlak geleceğe sahip olacak' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Körfez'deki ablukasının başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Hamaney, 'Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetimi Körfez ülkelerine ekonomik fayda sağlayacak' değerlendirmesini yaptı.