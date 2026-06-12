Küba basını, Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in, ABD'nin yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasını yayımladı. Rodriguez, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketine yönelik yaptırımlarına değinerek, 'ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, fetih hırsları, başkanlık emelleri ve siyasi kariyer hesapları doğrultusunda hareket eden çevrelerin intikamcı tutumuyla Küba'ya yönelik ekonomik ve enerji ablukasını daha da ağırlaştırıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA