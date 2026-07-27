İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iki gün sürecek şuranın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium'da yapılacak. Açılış programında İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek. Şuranın ikinci gününde ise İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda düzenlenecek şurada, Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak.

2'NCİ İLETİŞİM ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANACAK

2'nci İletişim Şurası'nda, iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların, iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor. 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda 425 katılımcının yürüttüğü müzakereler sonucunda hazırlanan '2'nci İletişim Şurası Raporlar' ile '2'nci İletişim Şurası Tebliğler' kitapları da şura kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, şura katılımcılarının önerileri doğrultusunda hazırlanan 2'nci İletişim Şurası Sonuç Bildirgesi yayımlanacak.

2'nci İletişim Şurası'nın, iletişim alanında kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunması, farklı sektörlerden temsilcileri ortak bir platformda buluşturması ve Türkiye'nin iletişim vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelere zemin hazırlaması hedefleniyor. (DHA)