Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, burslu öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. TÜGİAD Ankara, protokol kapsamında 2026–2027 eğitim öğretim yılında 20 öğrencinin tam eğitim bursunu karşılayacak, TED’in afet bursiyerleri 8. ve 12. sınıf öğrencilerine üç yıl boyunca kaynak kitap desteği verecek. Öğrenciler ayrıca TÜGİAD Ankara Şubesi Kıvılcımları Projesi kapsamında eğitim, seminer, ağ oluşturma, staj ve kariyer fırsatlarından yararlanacak.

TED ile imzaladıkları iş birliği protokolüne dair değerlendirmelerde bulunan TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, bir ülkenin geleceğini güvence altına almanın en önemli yolunun, çocukların ve gençlerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

İş birliği protokolünü eğitimden kişisel gelişime, mesleki yönelimden istihdama kadar uzanan bütüncül ve sürdürülebilir bir sosyal yatırım modeli olarak gördüklerini ifade eden Çakmaklı, “Cumhuriyetimizin köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği’nin eğitim alanındaki birikimi ile TÜGİAD’ın genç iş insanlarından oluşan güçlü ağı ve girişimcilik vizyonunun aynı amaç etrafında birleşmesini son derece kıymetli buluyoruz. Bu işbirliği ile gençlerimizin eğitim hayatına doğrudan ve sürdürülebilir bir katkı sunacağız” dedi.

20 ÖĞRENCİNİN TAM EĞİTİM BURSU KARŞILANACAK

Çakmaklı, TÜGİAD Ankara’nın 2026–2027 eğitim öğretim yılında 20 öğrencinin tam eğitim bursunu karşılayacağını kaydetti.

Bunun yanında, TED Afet Bursu kapsamında lise ve üniversite sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 3 yıl boyunca kaynak kitap desteği sağlayacaklarını anlatan Çakmaklı, şöyle konuştu:

“Afetlerin öğrencilerimizin eğitim hayatında oluşturduğu akademik, sosyal ve ekonomik kayıpların uzun vadeli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitim materyallerine erişebilmesi, başarılarının ailelerinin ekonomik imkânlarına bağlı kalmaması ve geleceklerini daha sağlam temeller üzerinde kurabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor.”

KIVILCIMLAR PROJESİYLE İŞ DÜNYASINA AÇILAN KAPI

TÜGİAD Ankara’nın öğrencilere yönelik desteğinin burs ve eğitim materyalleriyle sınırlı kalmayacağını anlatan Çakmaklı, TÜGİAD Ankara Şubesi Kıvılcımları Projesi ile de gençleri iş dünyasının deneyimiyle buluşturduklarını, kariyer fırsatları sunduklarını belirtti. Çakmaklı, bu proje hakkında şu bilgileri verdi: “Öğrencilerimizin okul hayatlarında edindikleri bilgileri, gerçek hayat deneyimleri ve iş dünyasının birikimiyle desteklemek istiyoruz. Bu doğrultuda gençlerimiz, TÜGİAD Kıvılcımları Projesi kapsamında düzenlenecek eğitimlerden, seminerlerden, mentorluk çalışmalarından, ağ oluşturma buluşmalarından, staj ve kariyer fırsatlarından yararlanabilecek. Bu projemizle her öğrencimizin içindeki potansiyeli ortaya çıkaracak bir temas alanı oluşturmayı, gençlerin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine ve doğru kariyer adımları atmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

GENÇLERİN AKADEMİK BİLGİNİN ÖTESİNDE YENİ YETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR

Değişen iş dünyasında gençlerin akademik başarılarının iletişim, girişimcilik ve dijital yetkinliklerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çakmaklı, üyelerinin sektörel birikimlerini öğrencilerle paylaşacağını bildirdi.

TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, eğitim hayatından çalışma yaşamına geçiş sürecinde gençlerin yanında olmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bugün gençlerimizin akademik bilginin yanı sıra iletişim becerilerine, girişimcilik kültürüne, dijital yetkinliklere, özgüvene, rol modellere ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurabilecekleri fırsatlara da ihtiyacı var. TÜGİAD Ankara olarak üyelerimizin bilgi birikimini, sektör tecrübesini ve profesyonel ağlarını öğrencilerimizin gelişimine sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gençlerimize yalnızca ‘eğitiminize devam edin’ demekle yetinmek yerine, eğitim yolculuklarında yanlarında olduğumuzu ve mezuniyet sonrasında da önlerinde yeni kapılar açmak için çalışacağımızı göstermek istiyoruz.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, yenilikçi düşünebilen, üreten ve toplumsal sorumluluk sahibi gençlerin yetişmesine bağlıdır. İş dünyasının görevi ekonomik değer üretmenin yanında aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun sorunlarına çözüm üretmek ve sosyal gelişime katkı sağlamaktır. Eğitimde fırsat eşitliği de bu sorumluluğun en önemli başlıklarından biridir. Bir öğrencinin eğitim yolculuğuna dokunmanın; onun geleceğinden ailesine, çevresinden yarın katkı sunacağı topluma uzanan güçlü ve dönüştürücü bir etki yarattığına inanıyoruz.”

“GENÇLERİN HAYALLERİNİ YETENEKLERİ VE EMEKLERİ BELİRLEMELİ”

TÜGİAD Ankara ile Türk Eğitim Derneği arasındaki iş birliğinin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilecek yeni projelere örnek olmasını temenni eden Çakmaklı, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Çakmaklı, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk Eğitim Derneği ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulabilecek güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklara örnek olmasını temenni ediyoruz. Destek vereceğimiz her öğrencinin gelecekte bilime, ekonomiye, kültüre ve toplumsal yaşama değer katan bireyler olacağına yürekten inanıyoruz. TÜGİAD Ankara olarak gençlerimizin hayallerini imkânsızlıkların değil, yeteneklerinin ve emeklerinin belirlediği bir Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”