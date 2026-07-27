İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalgasında 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri ile dernek tarafından düzenlenen çekler ve mali ilişkilerin incelendiği belirtildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ise 15 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği şüphesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda ise 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Gürlek, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.