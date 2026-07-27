Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin Munzur Nehri’ne düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi ile Babaocağı yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 60 metre boyunca takla attıktan sonra Munzur Nehri’ne savruldu.

Kazada araçta bulunan E.S. isimli kadın, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayarak ormanlık alana düştü ve ağır yaralandı. Sürücü H.Ö. ise nehre düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da nehrin karşı kıyısına geçerek yaralılara ulaşmaya çalıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alanda bulunan E.S., sedyeyle taşınarak bot yardımıyla nehrin karşı tarafına geçirildi. Sürücü H.Ö. de bulunduğu bölgeden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından H.Ö. ve E.S., ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.