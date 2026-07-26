Kayseri'de Yeraltı Çarşısı'nda yapımı süren engelli asansörü inşaatında meydana gelen iş kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışma alanında yaşandı.

İddiaya göre, beton dökümü sırasında beton mikserinin pompası henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte etrafa saçılan beton harcı, o sırada inşaatın alt kısmından geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin üzerine isabet etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.