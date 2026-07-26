Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde 15 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 62'ye yükseldiği kaydedildi. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde 170 yardım kampı ile bin 304 yardım dağıtım merkezi kurulduğunu belirterek, bu merkezlerde 45 bin kişiye gıda ve barınma imkanı sağlandığını aktardı.