Sultanbeyli Belediyesi evlilik yolunda olan gençlere destek amacıyla başlattığı ücretsiz nikah hizmetini sürdürüyor. Bu uygulamayı geçen yıl başlattıklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Şimdiye kadar 4 bin çiftimize ücretsiz hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' projesine Sultanbeyli'den destek geldi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, evlilik yolunda olan gençlere belediyeye ait tüm nikah salonlarının ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

'TÜM NİKAH SALONLARI ÜCRETSİZ'

Yuva kurmaya hazırlanan gençlere destek olmanın önemine vurgu yapan Tombaş, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' projesine biz de destek olmak istedik. Bu kapsamda belediyemize bağlı tüm nikâh salonlarımızı ücretsiz yaptık. Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin tüm nikâh salonlarımız, gençlerimizin hizmetinde. Güçlü toplum güçlü aile ile başlar. Bu düşünceden hareketle yuva kurmak isteyen gençlerimizi destekliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 4 bin çiftimize ücretsiz nikâh hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.