Bankacılık sektöründe fiziki altın alımını kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Pilot olarak seçilen ATM'lerde başlayan sistem sayesinde müşteriler, tıpkı nakit para çeker gibi ambalajlı ve sertifikalı gram altın satın alabiliyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde daha fazla ATM'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni sistemde kullanıcılar banka kartı, kredi kartı veya QR kod ile ATM'ye giriş yaptıktan sonra "Altın İşlemleri" menüsünden istedikleri gramajı seçiyor. Ödeme işleminin tamamlanmasının ardından sertifikalı gram altın, ATM'nin teslim bölümünden kullanıcıya sunuluyor.

ATM'lerden satılan altınların Darphane veya yetkili rafineriler tarafından üretildiği, ürünlerin seri numarası ve doğrulama kodu bulunan güvenlikli ambalajlarla teslim edildiği belirtiliyor. Böylece kullanıcıların sahte veya düşük ayarlı altınla karşılaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

İlk etapta büyükşehirlerdeki belirli ATM'lerde başlatılan uygulamanın, kullanıcı talebine göre ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde ve hafta sonlarında fiziki altına erişimi kolaylaştırması beklenen sistemin, bankacılık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağı değerlendiriliyor.