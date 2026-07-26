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Ambarlı Mahallesi'nde oturan Özden Ertanoğlu, karşısındaki 4 katlı binanın balkonunda ağa takılarak mahsur kalan güvercini fark etti. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercinin kurtarılmasının ardından Ertanoğlu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Avcılar'da bir evin balkonunda ağa takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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