Tokat'ın Erbaa ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ulusal Yaprak Festivali kapsamında gerçekleştirilen Semicenk konseri, sağanak yağışa rağmen yoğun ilgi gördü.

Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ve gerçek adı Cenk Baş olan Semicenk, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Yağmura rağmen konser alanı doldu

Konser öncesinde başlayan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar meydandan ayrılmadı. Yağmur altında konseri takip eden binlerce kişi, Semicenk'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival alanında renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar yağışa rağmen müzik dolu geceye devam etti.

Başkan Karagöl'den teşekkür

Etkinlikte konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Karagöl, "Yağmura rağmen kimse konser alanından ayrılmıyor. Coşku tavan yaptı. Yağmura rağmen kimsenin ayrılmaması ayrı bir heyecan yarattı. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir akşam yaşarız" ifadelerini kullandı.

Semicenk konseriyle devam eden 23'üncü Ulusal Yaprak Festivali programı, etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi.