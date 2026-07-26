Çankaya Belediyesi ile Gençlerbirliği iş birliğinde düzenlenen Yaz Futbol Okulu, çocukları yaz tatili boyunca sporla buluşturuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen program kapsamında 6-15 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara futbol eğitimi veriliyor.

Yaşamkent'teki Şenol Güneş Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde futbolun temel tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Programda ayrıca takım oyunu, spor disiplini ve oyun kurallarıyla ilgili eğitimler de yer alıyor.

Eğitimler haftada iki gün yapılıyor

Yaz Futbol Okulu, salı ve perşembe günleri düzenleniyor. Programda görev alan sekiz eğitmen eşliğinde 100'ün üzerinde çocuk eğitimlere katılıyor.

Program ağustos sonuna kadar sürecek

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan Yaz Futbol Okulu'nun, ağustos ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Programın çocukların yaz döneminde sportif faaliyetlere katılımını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.