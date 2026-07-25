EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı kapsamında yapılacak General Zeki Doğan İstasyonu çalışmaları nedeniyle Natoyolu Caddesi'nin çalışma alanında kalan bölümünün 28 Temmuz Salı günü saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine tamamen kapatılacağını açıkladı.

Çalışmalar süresince toplu ulaşım hizmetlerinin aksamaması amacıyla otobüs hatlarında geçici güzergâh düzenlemesine gidilecek.

12 otobüs hattı alternatif güzergâhı kullanacak

Düzenleme kapsamında 330, 336, 340, 341, 346, 364, 365, 731, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı EGO otobüsleri geçici güzergâhlardan sefer yapacak.

Dikimevi yönünde otobüsler; Anadolu Caddesi, 638. Cadde, 642. Cadde, 294. Cadde ve Natoyolu Caddesi üzerinden normal güzergâhına bağlanacak. Hareket noktası yönünde ise Natoyolu Caddesi, 294. Cadde, 642. Cadde, 638. Cadde ve Anadolu Caddesi güzergâhı takip edilecek.

Bazı durakların yeri değiştirildi

EGO'nun açıklamasına göre 30225 ve 30651 numaralı duraklar, yaklaşık 200 metre ileride bulunan 294. Cadde üzerine geçici olarak taşındı.

30244 ve 30245 numaralı durakları kullanan yolcuların Anadolu Caddesi üzerindeki 30293 ve 30786 numaralı durakları, 30291 ve 30290 numaralı durakları kullanan vatandaşların ise Hocalı Caddesi'nde bulunan 30294 ve 31948 numaralı durakları kullanmaları gerektiği bildirildi.

Vatandaşlara seyahat planı uyarısı

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamamaları için geçici güzergâh ve durak değişikliklerini dikkate alarak seyahat planlarını önceden yapmaları çağrısında bulundu.