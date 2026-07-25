Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite tercih dönemindeki gençlere rehberlik etmek amacıyla düzenlediği 5. Üniversite Tanıtım Günleri'ni Zafer Genç Akademi'de gerçekleştirdi. "Geleceğini Birlikte Planlıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 43 üniversite, aday öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Aday öğrenciler merak ettiklerini uzmanlara sordu

İki gün boyunca devam eden organizasyonda üniversite temsilcileri; eğitim programları, kampüs olanakları, burs fırsatları, yurt imkanları ve tercih süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öğrenciler ise akademisyenler ve öğrenci temsilcileriyle birebir görüşerek hem üniversiteler hakkında ayrıntılı bilgi aldı hem de tercih listelerini oluştururken uzman görüşlerinden faydalandı. Etkinlik alanında dağıtılan tanıtım materyalleri de adayların tercih sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere kolayca ulaşmasını sağladı.

"Gençlerimizi her alanda desteklemeyi sürdürüyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Can Çelik, belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, akademiler, çalışma istasyonları ve kütüphaneler gibi birçok alanda öğrencilere destek verdiklerini ifade etti. Çelik, üniversite tercih döneminde de gençleri üniversitelerle buluşturarak doğru tercih yapmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını ve eğitim yolculuklarında onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.