AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner, avukatları aracılığıyla kamuoyuna açık bir mektup yayımladı. Güner, mektubunda hakkındaki iddiaları reddederken, yaşanan sürecin ardından gerçeklerin daha net görüldüğünü ifade etti.

Mektubunda, AHBAP ile bağışçı olmanın dışında herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Güner, "Sadece Haluk Levent'in ısrarlı talepleri üzerine kendisine kişisel bir borç verdim. Bu alacağımı da büyük ölçüde zarar ederek tahsil ettim. Mesele bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Güner, bir kişiye faizsiz borç vermenin suç olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, yaşadığı süreç nedeniyle büyük acı çektiğini belirtti. "Bu hikayenin mağdurlarından biriyim. Neden cezaevindeyim?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Mektubunun devamında hukuk ve adalet vurgusu yapan Güner, vicdanın herkes için ortak bir değer olduğunu ifade ederek, "Masumum, mağdurum. Masum olduğumu Allah biliyor, ben biliyorum ve daha pek çok kişi biliyor. Hayatım boyunca suç işlemedim, kuralları çiğnemedim. Hep iyilik yapmaya gayret ettim." dedi.

Mahkemeye ayrıntılı itiraz dilekçesi sunacağını da açıklayan Güner, hukuk sürecine güvendiğini belirterek adaletin yerini bulmasını beklediğini kaydetti.